AKP’de ‘lebaleb’ kaldığı yerden…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum’da partisinin İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programdaki yoğunluk ise gözlerden kaçmadı.

Corona önlemine dikkat edilmeyen programda vatandaşlar salonu hınca hınç doldurdu. Tıka basa dolu olan salonda partililerin yan yana oturması dikkat çekti.

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE DE GÖRÜNTÜLER AYNIYDI

İl Danışma Kurulu toplantısının ardından Erdoğan toplu açılış törenine katıldı. Bu kez programın düzenlendiği alanda ‘lebaleb’ kalabalık dikkat çekti.

Alana toplanan partililerin burada da hiçbir önlem almaması ve sosyal mesafeye dikkat etmemesi gözlerden kaçmadı.

RİZE’DE SELE MARUZ KALAN ALANLAR AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Burada ‘lebaleb’ kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’deki sel ve heyelan ilgili ”Oraların afet bölgesi ilan edilmesi hususunda kendilerine bu haberi verelim dedik. O bölgeler afet bölgesi olacak. İlk kabine toplantısında bunu teminat altına alacağız” dedi.

PANDEMİDE KONGRELER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AKP’nin pandemi sırasında yaptığı kongreler çok tartışılmıştı. Erdoğan Rize’deki sosyal mesafe kuralına uyulmayan kongrede partililere seslenmiş, “İşte şu salonun hali… Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize’de salon lebaleb dolu” diyerek kalabalığı övmüştü.

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