AKP’de ‘meşo’ arbedesi

AKP Urfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile Urfalı iş insanı Aziz Savaş telefonda kavgası yargıyla taşındı. “Meşo” kelimesini kullanan Savaş, ölümle tehdit telefonları aldığını öne sürdü.

AKP’de ‘meşo’ kavgası yaşanıyor. Urfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile Urfalı iş insanı Aziz Savaş telefonda kavga edince taraflar karşılıklı şikayetçi oldu. Cevheri’nin yeğeni olan AKP Eyyübiye İlçe Yöneticisi Necmi Kandiş, Savaş’ı arayarak “Ayağını denk al, sen kimle uğraştığını biliyor musun?” dedi.

AKP’li Cevheri ile hemşehrisi olan iş insanı arasındaki telefonla tehdit tartışması savcılığa intikal ettirildi. Cevheri’nin yeğeni olan AKP’li yönetici Necmi Kandiş, Aziz Savaş’ı arayarak AKP’li vekil hakkında yaptığı konuşmalara dikkat etmesini istedi. Savaş, Ankara Cumhuriyet Savcılığına verdiği şikayet dilekçesinde, Kandiş ile arasındaki geçen tehdit iddialarını anlattı:

KİM MEŞO DİYOR?

– Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa ilinde akrabaları geniş olan Şeyhanlı aşiretine mensup milletvekilidir. Benim demokratik hakkım olan şikayet hakkımı hazmedemeyen akrabası Necmi Kandiş beni ölümle tehdit etmiştir. Necmi “Sen bu vekille ne paylaşıyorsun, Cevheri’nin yeğeni oluyorum. Akrabamdır. Ben çok rahatsız oldum. Senin söylediğin kelimeler hiç hoş değil. Kim meşo diyor. Ben bu paylaşımı kayda aldım. Şeyhanlılara gösterdim bunu” diyerek aba altından sopa göstermiştir.

Aziz Savaş

“O KELİME SİNEK”

– Meşo kelimesini ben kullanmadım. Urfa’da otururken arkadaşlar “Abi sen bu meşo ile ne sıkıntın var” dedi. Ben de meşonun anlamadığım bilmediği için arkadaşlara sordum. Onlar da “Sinektir mide bulandırır” dediler. Bu kelimeyi söylediğim için ölümle tehdit telefonları alıyorum.

“AKP’Lİ KİMLİKLERİYLE TEHDİT EDİYORLAR”

– Konuşmanın devamında Necmi bana “Ayağını denk al, sen kimle uğraştığını biliyor musun?” dedi. Ben de “Siz beni tehdit ediyorsunuz ben de o geri adım atma yok” dedim. Bana “Tehdit etsem gelirim hiç sana boştur. Tehdit etsem burada boştur. Gelirim oraya ya sen ya ben sıkıntı olmaz. Burada telefonla olmaz şerefime gelirim vallahi de gelirim” dedi. Şüpheliler AK Parti kimlikleriyle beni tehdit etmektedirler. Siyasi kimliklerini kullanmaktadırlar.