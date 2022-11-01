AKP’de Özlem Zengin, görevini Belgin Uygur’a devretti

AKP Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur’a devretti.

AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal’dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine, Özlem Zengin getirildi. Özlem Zengin ise Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur’a devretti.

AKP’de uzun yıllardır farklı görevlerde bulunduğunu ifade eden Özlem Zengin, “Teşkilatımızın her kademesinde çalışarak AK Parti’yi inşa eden neferlerden bir tanesiyiz. Hangi görevi yaparsak yapalım bizim için önemli olan bu ailenin bir parçası olmak” dedi.

“BÜTÜN GÜÇ VE GAYRETİMİZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Genel Başkan Yardımcılığı görevini Özlem Zengin’den devralan Belgin Uygur ise “Teslim aldığımız emanetin farkındayız. Bu emaneti en iyi şekilde taşımak, aziz milletimize hizmet edebilmek için bütün güç ve gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bunun sözünü de bugün burada veriyorum” ifadelerini kullandı.

Uygur, konuşmasının sonunda AKP Grup Başkanvekilliği görevini devralan Özlem Zengin’e başarılar diledi. (DHA)