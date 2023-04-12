AKP’de sesler yükseliyor! Bir vekil adayı çekildi, seçmen kızgın, partililer huzursuz 

14 Mayıs’ta yapılacak parlamento seçimleri için milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim eden Cumhur İttifakı’nın ortağı AKP’de çatlak sesler yükselmeye başladı. Özellikle il teşkilatları ve partinin kemik seçmeni bir çok kentte adaylardan memnun değil.

Sosyal medya hesabından Erdoğan’a ulaşamadığını ve aday tartışmaları nedeniyle istifanın eşiğinde olduğunu açıklayan Ordu İl başkanı Halit Tomakin paylaşımının ardından görevden alınmıştı.

Bugün ise Samsun’da, AKP’den 8. sıra milletvekili adayı olarak açıklanan ve Samsun iç bölgesi olarak adlandırılan Havza, Kavak, Asarcık, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinin ortak adayı olan Kadir Kayan temsil ettiği bölgenin beklentilerinin dikkate alınmadığını belirterek görevinden feragat ettiğini duyurdu.

Kadir Kayan

“BÖLGENİN BEKLENTİSİ DİKKATE ALINMADI”

Adaylıktan feragat ettiğini yaptığı açıklama ile duyuran Kadir Kayan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı

“Ak Parti’nin Samsun İl Yönetim kurulu üyeliği dahil değişik kademelerinde uzun yıllar görev aldım, 4,5 yıldır da Ak Parti Havza ilçe başkanlığı görevini yürüttüm.

28.dönem Milletvekilliği aday adaylığı sürecinde Samsun İç bölge teşkilatlarının ortak adayı olarak aday adaylığımızı açıkladık. Samsun’da Ak Parti teşkilatlarının içinden çıkmamız nedeniyle büyük bir destek gördük.

Ancak açıklanan milletvekilliği listelerinde bölgemizin hassasiyetlerinin ve beklentisinin dikkate alınmaması nedeniyle Ak Parti 8. Sıra adaylığımdan feragat ediyorum.”

ELAZIĞDA SEÇMEN KIZGIN PARTİLLİLER HUZURSUZ

AKP Milletvekili adaylarının açıklanması sonrasında Elazığ’da da seçim heyecanından çok kırgınlık, yorgunluk ve öfke var. Tartışılan isimlerin başında, 2014-2019 yılları arasında Elazığ Belediye Başkanlığı yapan ve imarla ilgili usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Mücahit Yanılmaz ve partinin temayül yoklamasına girmeden milletvekili adayı gösterilen Elazığ’ın dini kanaat önderlerinden kabul edilen Abdullah Nazırlı’nın torunu Mahmut Rıdvan Nazırlı var.

AKP’nin kurulduğu günden bugüne kadar en fazla oy aldığı illerden biri olan Elazığ’da milletvekili listelerinin açıklanmasının ardından adaylar seçim çalışmalarına başladı. Meclise 5 milletvekili gönderen kentte, AKP’nin “sil baştan” yaptığı listeyle ilgili tartışmalar aday isimlerinin açıklanmasının hemen ardından başladı.

Adaylarla ilgili görüşlerini sorduğumuz AKP’li eski bir yönetici, adayların isimlerinin açıklandığı günden bugüne seçmenlerin görünür tepkilerinin yanı sıra parti içerisinde de adaylara yönelik bir huzursuzluk olduğunu söyledi.

Mücahit Yanılmaz

İMAR USULSÜZLÜĞÜYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde mevcut milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar AKP’den milletvekili adayı olamadı. Zülfü Demirbağ ve Sermin Balık isimlerine de listede yer verilmedi. AKP’nin Elazığ’da sil baştan yaptığı listede belediye başkanlığı ve milletvekilliği yapmış isimlerin yer alması partililer ve seçmenlerin tepkilerin yol açtı. 2014-2019 yılları arasında Elazığ Belediye Başkanı olarak görev yapan MKYK üyesi olan Mücahit Yanılmaz’ın dördüncü sıradan aday gösterilmesinin ardından, kentte yaptığı imar projeleri ve Elazığspor’a toplanan bağışlarla ilgili usulsüzlük iddialarının partililer ve seçmenler arasında tekrar gündeme getirildiği görüldü.

‘DEDE’ KONTENJANINDAN ADAY YAPILDI

AKP’nin milletvekili adaylık listesinde olan bir başka isim ise Mahmut Rıdvan Nazırlı… Üçüncü sıradan aday gösterilen ve seçilme ihtimalinin yüksek olduğu söylenen Nazırlı, Elazığ’ın dini kanaat önderlerinden kabul edilen ve 2021 yılında hayatını kaybeden Hafız Abdullah Nazırlı’nın torunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ’a her gelişinde ziyaretine gittiği Hafız Abdullah Nazırlı’nın cenazesinde de hazır bulunmuştu. Milletvekili adayı gösterilen Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın İstanbul’dan aday olmak istediği ancak Cumhurbaşkanı tarafından Elazığ’dan temayül yoklamasına girmeden aday gösterildiği belirtildi.

“ŞU ANDA LİSTEDE OY GETİREBİLECEK BİR İSİM YOK”

AKP’nin milletvekili aday listesinde yer alan isimlere ilişkin görüşlerini SÖZCÜ’ye açıklayan AKP’li eski bir yönetici, adayların isimlerinin açıklandığı günden bugüne kadar kamuoyundan tepkilerin olduğu gibi parti içerisinde de adaylara yönelik bir huzursuzluk olduğunu söyledi.

AKP’li eski yönetici, şunları kaydetti:

“Gerek parti çevrelerinden gerekse seçmenlerimizden maalesef çok şiddetli bir tepki var. Birinci sıradan aday gösterilen Erol Keleş, aday olması bekleniyordu ancak bu kişinin Ak Parti’de hiçbir siyasi geçmişi ve tecrübesi yok. Birinci sıra aday gösterilmesi parti çevrelerinde de tepkiyle karşılanıyor.

Bu ismin geçmişte Ak Parti’yle hiçbir teması olmamış, ülkücü kökenli biri zaten kendisi. İkinci sırada olan Ejder Açıkkapı ise parti içerisinde iş yapma yeterliliğinin olduğu düşünülmüyor. Son birkaç yılda sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlardan ötekileştirici paylaşımlar yapmasından dolayı aday gösterilmesi çok hoş karşılanmadı.

Üçüncü sıra adayı olan Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın ise Elazığ’da adaylık müracaatı olmamasına rağmen sadece Hafız Abdullah Nazırlı’nın torunu olmasından dolayı üçüncü sırada aday gösterilmiş. Elazığ’da bu ismi kimse tanımıyor, ikinci Zülfü Tolga Ağar gibi oldu. Bu isim üstten atamayla listeye yazılmış.

Mücahit Yanılmaz’ın ise belediye başkanı olduğu dönemde hizmetlerini eleştirmekten öteye imardaki rant, para, spor ilişkileri gibi konuların üzerinde vatandaşların durması partilileri huzursuz ettiği gibi haklı bir eleştiri olarak da görülüyor. Açık söylemek gerekirse şu anda listede oy getirebilecek bir isim yok”