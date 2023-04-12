AKP’de sular durulmuyor: ‘Seda Sarıbaş’ isyanı

Aydın’ın Kuyucak ilçesi, Pamukören Beldesinde 2 dönem, Aydın’ın Büyükşehir olmasından sonra da Kuyucak’ta 2 dönem belediye başkanlığı yapan AKP’li Metin Ertürk, milletvekilliği için istifa etti.

Aydın’da ikinci sıra için kesin gözüyle bakılan Ertürk aday gösterilmeyip, ikinci sıraya 2006 yılında Miss Turkey Güzellik yarışmasında “Veet Türkiye Güzeli” seçilen Seda Sarıbaş getirilince AKP karıştı.

Metin Ertürk’ün kardeşi Ali Ertürk ile taraftarı AKP’liler sosyal medyada partilerini topa tuttu.

Seda Sarıbaş

“AYIBI VE KAYBI NASIL ÇÖZECEKSİNİZ”

“Bu devir böyle bir devir. Ardında 70 bin kişilik gönül ordusuyla gönüllere taht kuranlar ile, peşinden yedi kişiyi getiremeyenlerin olduğu bir dönem” ifadeleriyle Aydın AKP Milletvekili listesini eleştiren kardeş Ertürk, Seda Sarıbaş’ı kastederek, şöyle konuştu:

*Çiftçi, hayvancı, memleketinde çizmesini giyip tarla sulayan, traktörü ile çift süren, slaj yapan çiftçinin halini bilenin yerine galoş ile tarlaya gideceklerin bulunduğu ve keşke içinizden biri çiftçi olaydı da derdimizi anlatabilseydik dendiği bir dönem.

*Muhtarlarla kahvaltı buluşması, üç esnaf ziyareti ile başarılı olacağınızı sanıyorsanız çoktan havluyu atmışsınız demektir.

*Buyrun bütün şehir, kasaba, köy yolları ve evlerin kapıları size açık. O yolları bulmak, o kapıları çalmak için 30 yılınız yok. 30 günde neler yapacaksınız, ayıbı ve kaybı nasıl çözeceksiniz, biz de izleyip göreceğiz.

*İlk kez sahadaki maçı tribünden izleyeceğiz. Sizlerin hep yaptığı gibi.

“DOSYA TAKİBİ YAPIP AT KOŞTURAMAYACAKLAR”

Ali Ertürk’ün yorumuna destek veren Serkan Çam,” Mis Turkey 2006 güzellik yarışması birincisi Seda Sarıbaş buluversin yolları köyleri” ifadelerini kullanırken, Nurullah Arıcıoğlu ise Ertürk’ün aday gösterilmemesine tepkisini “Aydın havalisinde, mecliste istedikleri gibi at koşturtamayacak rahat hareket edemeyecekler. Sözleri geçmeyecek, boruları ötmeyecek, iş görüp gördürüp, dosya takibi yapıp, istediği gibi takla atıp at koşturtamayacaklar nedeni ortada” ifadeleriyle dile getirdi.