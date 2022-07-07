AKP’de yeğen ataması isyanı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinin AKP’li belediye meclis üyesi Adil Aydın, AKP MKYK üyesi Vildan Polat’ın yeğeni Mustafa Burak Polat’ın Sur Belediyesine Özel Kalem Müdürü olarak atanmasına tepki gösterdi.

Özgür CEBE

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun görev süresi dolmadan beklenmedik bir şekilde merkeze çekilmesinden sonra kayyumla yönetilen Sur ve Büyükşehir Belediyesi’ndeki yönetim kademesinde taşlar yerinden oynadı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun Diyarbakır Valiliği’ne atanmasından sonra Sur Kaymakamı ve belediye kayyumu Abdullah Çiftçi de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Ardından da Vali Mühir Karaloğlu döneminde Antalya başta olmak üzere farklı illerden getirilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreterlik ve daire başkanlıkları görevlerine atanan ‘ithal bürokratlar’ görevden alındı.

Görevden alınan daire başkanlıklarından boşalan bu isimlerin yerine eski Sur kayyumu şimdiki Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri Abdullah Çiftçi, daha önce Sur Belediyesinde kayyumluk yaptığı için bu belediyedeki başkan yardımcıları ve özel kalem personelini büyükşehir belediyesinde görevlendirip yakın çalışma arkadaşlarından oluşan isimlerle kendi A takımını oluşturdu.

LİYAKATSİZ ATAMAYA İSYAN ETTİ

Sur Belediyesindeki kadroların büyükşehir belediyesine kaydırılması nedeniyle bu belediyede boşalan özel kalem müdürlüğüne atanan bir isim ise AKP’li Sur Belediyesi Meclis Üyesi Adil Aydın’ı isyan ettirdi.

AKP MKYK Üyesi Vildan Polat’ın yeğeni olan Mustafa Burak Polat’ın Sur Belediyesinde, Özel Kalem Müdürlüğü görevine atanmasına kazan kaldıran meclis üyesi Adil Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, liyakatsizliğe dikkat çekerek, şöyle konuştu:

*Sözün bittiği yer. Çalışan biz, tehdit alan biz, ama gel gör ki kıymet ve değer gören bir başkası.

*Meclis üyesi olduğum Sur Belediyesine yine, dost, ahbap ilişkileri hasıl olmuş. Uzaklardan bir arkadaş istisnai memurluk kadrosundan Özel Kalem Müdürü olarak atanmış.

*Partimizin yetkili organında bulunan bir hanım efendinin birinci derece yakınıymış. Yazıklar olsun. Bu memleketin ve siyasetinin artık çivisi çıkmış.

*Memleketin çocukları kahvehanelerde boş gezerken onun, bunun yeğeni tepeden atanıyor. Maşallah belediyelerimiz çiftlik gibi kullanılmaya devam, biz de izlemeye devam. AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat’ın yeğeni Mustafa Burak Polat.

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