AKP’de ‘yumruk’ istifası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Sefer Turan’ın kardeşi Cihangir Turan’a yumruk atan AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, istifa etti. Turan, savcılığa ifade vererek AKP’li Tıraş’tan şikayetçi olmuş ve tutuklanmasını talep etmişti.

Veli TOPRAK

Cumhurbaşkanı Danışmanı Sefer Turan’ın kardeşi Cihangir Turan’a yumruk atan AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş görevinden istifa etti. AKP’li Tıraş, istifasında ‘gördüğüm lüzum üzerine’ diyerek gerekçe bildirmezken, neden olduğu kavgaya ilişkin de bir açıklama yapmadı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

29 Eylül günü doğalgaz dağıtım firması Armadaş’ta şube müdürü olarak çalışan Cihangir Turan’la tartışan AKP’li Ahmet Tıraş, sokak ortasında Turan’a yumruk atıp, darp etmişti. Turan’ın şikayetçi olması üzerine konu savcılığa intikal etti. AKP’de büyük sıkıntıya neden olan yumruktan sonra Tıraş istifa ettiğini yaptığı açıklama ile şöyle duyurdu:

– Göreve geldiğimiz günden bu yana kapısı, duvarı olmayan makamımızda hemşehrilerimizi ağırlamayı sürdürürken, akşamları da kentimizin dört bir yanında hemşehrilerimizle bir araya gelerek en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğu düşüncesiyle her fırsatta keyifle gerçekleştirdiğim vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinledim.

HELALLİK İSTEDİ

– Elbistan ilçemize bağlı köylerin neredeyse tamamını ev ev gezerek sıkmadık el bırakmamaya eşimizin dostumuzun acı günleri olan taziyelerinde, tatlı günlerinde ise düğünlerinde yer almaya var gücümle yanlarında bulunmaya özen gösterdim. Hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan herkese faydayla dokunacak hizmet sorun ve çözümlerle uzaktan-yakından ilgilenmeye çalıştım. Bu süreçte fark etmeden sürçülisan ettiysek aziz hemşehrilerimizden haklarını helal etmelerini istirham ediyorum.

– Büyük bir onurla yürüttüğüm ‘AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı’ görevinden gördüğüm lüzum üzere bugün itibariyle ayrıldığımı bildirmek istiyorum. Birlik ve beraberliğin gücüne her daim inanan bir kardeşiniz olarak başka bir zamanda, başka bir şekilde yine hep beraber olmak ümidiyle.

İlginizi Çekebilir AKP’li başkan, Erdoğan’ın danışmanının kardeşini dövdü