AKP’deki görevinden istifa etti: Parti içerisinde istediğim şekilde çalışabilme olanağım yoktu

AKP Elazığ İl Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı görevinden istifa etti. SÖZCÜ’ye konuşan Şavlı, “Parti içerisinde istediğim şekilde çalışabilme olanağım yoktu” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

AKP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran AKP’li Şavlı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İSTİFA KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

AKP İl Kadın Kollarından görevinden istifa ettiğini duyuran Canan Şavlı sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı; “15 aydır büyük bir onur ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Dün olduğu gibi bugünde partimin ve Genel Başkanımız, liderimiz Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde yürümeye devam edeceğim inşallah.”

“İSTEDİĞİM ŞEKİLDE ÇALIŞABİLME OLANACAĞIM YOKTU”

İstifa kararının ardından telefonla aradığımız AKP’li Canan Şavlı, istifa kararını sağlık sorunları ve parti içerisindeki çalışmalarından kaynaklı olduğunu kaydetti. Şavlı, “Birazcık sağlık nedenlerimden biraz da parti içerisinde istediğim şekilde çalışabilme olanağım çok yoktu” dedi.

‘Yönetimle mi bir uyumsuzluk vardı?’ sorumuza AKP’li Şavlı, “Öyle de demeyelim ama istediğin gibi bir ortam değildi. Sağlığım da müsait olmayınca ayrılmak zorunda kaldım. Sosyal medyamda da gereken açıklamayı yaptım ayrıldığımı ifade ettim.

Biz hamdolsun yeni Ak Partili olmadım Refah Partisi’nden beri bu davanın içerisindeyim. Biz liderimizin hep yanında kalacağız Allah’ın izniyle.

Ama ben 2023’e yürütemeyeceğimi anlayınca başka arkadaşlara yol verelim dedik ve istifamızı verdik” ifadelerini kullandı.

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