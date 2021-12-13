AKP’den 8 maddelik yasa teklifi! Stokçuluk cezaları artırılıyor

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Alaturka Online
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AKP, 8 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte stokçuluk cezasını 2 milyon TL’ye çıkaran düzenlemeler de bulunuyor.

Yayınlanma: 18:08 – 13 Aralık 2021 Güncellenme: 18:44 – 13 Aralık 2021

AKP’den 8 maddelik yasa teklifi! Stokçuluk cezaları artırılıyor

41 milletvekilinin katılımı ile hazırlanan 8 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Stok yapanlara ağır cezalar getiren kanun teklifine göre LPG piyasasındaki rafinecilerin kapsamı genişletiliyor.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğü’ne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşmeler 49 yıla kadar uzatılıyor.

Kanun teklifinde ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ilişkin düzenleme yer alıyor. İHA

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