AKP’den Adalet Bakanlığı’nda seçim kampanyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Adalet Bakanı Bozdağ, AKP’nin diğer 13 Şanlıurfa milletvekili adayını Adalet Bakanlığı binasında topladı. Bakan Bozdağ, Twitter üzerinden fotoğraflar eşliğinde “14 Mayıs seçimlerinde Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı arkadaşlarımız ile bir araya geldik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ak Parti adayları olarak Şanlıurfa’mız için aşkla çalışacağız” paylaşımını yaptı. CHP’li Mahmut Tanal, AKP Şanlıurfa milletvekili adaylarının, seçim kampanyasını Adalet Bakanlığı binasında başlattığını belirterek, bu duruma sert tepki gösterdi.

‘ESKİDEN ADALET BAKANI İSTİFA EDERDİ’

Bakan Bozdağ ile AKP’li diğer adayların bakanlık binasındaki seçim toplantısı için Tanal sözleri şöyle: “AKP Şanlıurfa milletvekili adayları, seçim kampanyasını Adalet Bakanlığı binasında başlattı! İşte gariban Şanlıurfalıları 21 yıldır iyice yoksullaştıran parti devleti anlayışı, tek adam rejimi, saray yönetimi, çürümüşlük ve yozlaşma dediğimiz buydu!

Adalet Bakanlığı, AKP’nin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanlığıdır.

Geçmişte anayasadan kaynaklı tarafsızlığın sağlanması amacıyla seçimlerden 3 ay önce Adalet Bakanı, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarıyla birlikte görevinden istifa ederdi. Şimdi ise iktidarın milletvekili adayları, seçim propagandası için Adalet Bakanlığı’na koşuyor!

‘TARAFSIZ YARGI ÖNÜNDE HESAP VERİRSİNİZ’

Adalet Bakanlığı’ndaki seçim toplantısı, hakim ve savcılara da gözdağıdır. Şu anki sistemde bakanın atama usulü ile valinin atama usulü aynı. Bakan da vali de kaymakam da kamu görevlisidir. Kamu görevlisi sıfatını taşıyanları uyarıyoruz! Lütfen bürokratik işlerinizi yapın, vatandaşa hizmet edin. Siyaseti siyasetçiler yapsın. Siyaseti dizayn etmeye yeltenmeyin, siyasete karışmayın. Vatandaşların oylarını adil bir şekilde kullanması için zemin hazırlayın. Bulunduğu makamı siyasi baskı haline getirenler, nüfuzunu kötüye kullananlar, suç işlemiş olur. Tarafsız ve bağımsız yargı önünde hesap verirsiniz! Bizden söylemesi…

‘BÜROKRATLARA ‘SEÇİME MÜDAHALE’ UYARISI’

Şanlıurfa’daki bürokratları özellikle uyarıyoruz! Seçime müdahale anlamına gelen her türlü söz ve eylemden kaçının. Adalet Bakanı, AKP’nin adayı diye sakın ola ki farklı düşüncelere kapılmayın. Şanlıurfa’da oyları koruyacağız. Gözümüz üzerinizde…”