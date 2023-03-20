AKP’den aday adayı olan isimlerin lüks araç şovuna tepki yağıyor





AKP’den Kırıkkale milletvekili aday adaylığı için klip çeken Mustafa Arslan, lüks otomobillerle oluşan konvoyunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

“TANRI’NIN ORDUSU”NU ÇALDI, KLİP ÇEKTİ

Videonun arka planında “Tanrı’nın Ordusu” adlı şarkı çalarken, Mustafa Arslan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

“AK Parti 28. Dönem Aday Adaylığı müracaatımda bizlere gönül verip katılımlarıyla desteklerini esirgemeyen tüm sevenlerimize ve çok değerli Kırıkkale halkımıza can-ı gönülden teşekkür eder şükranlarımı sunarım.”

MİLLETVEKİLİ OLMADAN BÖYLEYSE…

Dün de Kastamonu’da AKP aday adayı olan avukat Devlethan Yazımcı’nın konvoylu klibi gündem olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu’dan AKP aday adayı olan avukat Devlethan Yazımcı’nın konvoylu klibi de gündem olmuştu. Yazımcı’nın hazırladığı video sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Bir kullanıcı “Milletvekili olmadan böyleyse… Olursa siz düşünün artık” diye yazdı.

DEPREM BÖLGESİNDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Elazığ’dan AKP milletvekili aday adayı olan avukat Hüseyin Karaboğa’nın, başvurusuna çakarlı araçla gittiğini gösteren gösteren görüntüler gündem oldu.

Hüseyin Karaboğa’nın görüntüleri bir klibe dönüştürüldü ve sosyal medyadan paylaşıldı. Çekilen videoda konvoyda çakarlı bir aracın olduğu görülürken başvuru yapmaya giden Karaboğa’nın kendisine destek verenleri selamlaması da yer alıyor.

“EFEKT YAPMIŞLAR”

Tepki çeken görüntülerle ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Hüseyin Karaboğa, “Çakarlı araç kullanmıyoruz. Efekt yapmışlar o şekilde olmuş biz çakarlı araç falan kullanmıyoruz. Bilgim yoktu zaten, o aracın üzerinde çakar yoktu ve ben çakarlı araç kullanmadım. Ne işimiz olur çakarlı araçla” diyerek kendini savundu.