AKP’den asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Cumhur İttifakı ile beraber paydaşlarımızla istişare yaparak, asgari ücret ve 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip, bunu yılbaşından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip, diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağımızı ifade edebilirim” açıklamasında bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Akbaşoğlu, “Cumhur İttifakı ile beraber paydaşlarımızla istişare yaparak, asgari ücret ve 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip, bunu yılbaşından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip, diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağımızı ifade edebilirim” dedi.

EYT’LİLERİN GÜNDEMDEKİ YERİNİ DE AÇIKLADI

Ayrıca sözleşmeli personelin ve emeklilerin durumunu bir sıralama ve süreç yönetimi çerçevesinde ele aldıklarını belirten Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Çalışma Bakanlığımızda bu konularla ilgili kendi görev alanına giren her konuya ilişkin çalışma yapmaktadır ve dolayısıyla asgari ücret ve 3600 ek gösterge sonrasında bunlar teklife dönüştürülerek meclise geldikten sonra da inşallah sözleşmesi personelin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT’lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle meclisin gündemine taşımak ve inşallah diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır.

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