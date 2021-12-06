AKP’den asgari ücret ve zam açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Tüm memur ve emeklilerinin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde arttırma kararı aldık. Türkiye’de şu anda devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda, bu anlamda milletimizin asgari ücretlerini de hakkaniyet seviyesinde bir asgari ücret olarak belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacağız” şeklide konuştu.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmeleri başladı. AKP Grubu adına Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli konuşma yaptı.

Kurtulmuş, Türkiye’nin 2013 yılının Mayıs ayından beri yönelmiş olduğu ekonomi politik bir yol olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı;

*Sadece bugünün değil, 2013’te ne oldu? 2013’te Türkiye ekonomisi tarihi dip noktası olan yüzde 4,5’lik bir faiz oranına ulaştı. Faiz oranlarının bu kadar düşmesine paralel olarak Türkiye’nin sırtında yaklaşık elli yıldır duran IMF yükünü Türkiye Mayıs’ta kenara koyarak yoluna devam etti.

*O tarihlerden bu yana reel ekonomiye önem veren, üretimi önceleyen, ihracatta ve küresel rekabette ürünleri ve markalarıyla yer almak isteyen güçlü büyük Türkiye idealini ekonomi politik alanda da güçlendirmeye başladık.

*Geçmiş dönemlerde uygulanan ve neoliberal tezlerin acımasızca dikte ettirdiği zenginin rekabeti, fakirin sefaleti üzerine oturan neoliberal tezler 2013’ün Mayıs ayından itibaren terk edilmeye başlandı.

“MEMUR VE EMEKLİYE ZAM KARARI ALDIK”

Kurtulmuş, vatandaşların nelerden etkilendiğini bildiklerini söyleyerek, “Tüm memur ve emeklilerinin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde arttırma kararı aldık. Çünkü doktorlar için geçen hafta almıştık. Bunu da genişleterek yolumuza devam ediyoruz. Ayrıca sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımıza bunu teşmil ederek yolumuza devam ediyoruz. Sadece çalışanlara değil, emeklilere de bunları vererek yolumuza devam ediyoruz. Bu milletin imkanlarını bu milletin insanlarına, bu helal bütçede oluşan paylardan bir kısmı ayırarak milletimize bunları veriyoruz” dedi.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret ile ilgili olarak da Kurtulmuş, “Memura verilen zamma ilave olarak Türkiye’de şu anda devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda, bu anlamda milletimizin asgari ücretlerini de hakkaniyet seviyesinde bir asgari ücret olarak belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacağız” şeklide konuştu.

CANİKLİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Canikli ise, 2021 yılında 100 milyardan fazla kaynağın mahalli idarelere aktarıldığını belirterek, en fazla kaynağın İstanbul Büyükşehir Belediyesine aktarıldığını ifade etti. Canikli, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Temmuz 2019 ile 21 Kasım 2021 arasında toplam 11 bin 415 ihale yapmış. Bu ihalelerin bin 624 tanesini açık ihale yöntemiyle gerçekleştirmiş. 9 bin 791 kapalı, pazarlık veya davetiye yöntemiyle yapılmış. Ancak açık ihale yöntemiyle yapılan bin 624 ihalenin, 804 tanesini belediyenin şirketleri almış” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 26 Kasım 2019 tarihinde otobüs bakım ve onarım ihalesi yaptığını kaydeden Canikli, “23 bin 427 km otobüs bakım hizmeti ihalesi. İhaleye dört firma katılıyor. Yaklaşık maliyet 41 milyon 934 bin TL. İhale bedeli 41 milyon 231 bin TL. İki geçerli teklif var. Ulaşım İç ve dış ticaret 41 milyon 231 bin TL teklif vermiş. Otokar 60 milyon TL. Dört firma katılmış, maliyetin aynısı olan firmaya verilmiş. 9 Şubat 2021 tarihli ihale. 51 bin kilometre otobüs bakım ve onarım ihalesi. Yaklaşık maliyeti 271 milyon TL. İhale bedeli 262 milyon TL. Ulaşım İç ve Dış ticaret maliyetine yakın rakam veriyor ve ihaleyi alıyor” diye konuştu. İHA

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