AKP’den ayrılıp CHP’ye katıldılar

CHP Diyarbakır Yenişehir İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen törenle AKP’den ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılım sağlayan 15 kişiye rozet takıldı.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel’in katılımıyla Yenişehir İlçe Başkanlığı’nda AKP‘den ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılım sağlayan 15 kişiye rozet takıldı.

“SARAY VE ŞÜREKASI VATANDAŞTAN BİHABER”

Rozet takma töreninde konuşan Gönül Özel, şunları söyledi;

*Vatandaşlarımız enflasyon altında ezilmiş, perişan vaziyette. Sarayda durum güllük gülistanlık. Saray ve şürekası vatandaştan bihaber. Çiftçi üretemiyor, esnaf iş yapamıyor, gençlerimiz geleceklerine umutla bakamıyor, ailelerimiz gün geçtikçe yoksullaşıyor.

*Vatandaşımız artık umudun Cumhuriyet Halk Partisinde olduğunu görüyor. Her gün sahada vatandaşın yanında tüm sorunlara hakim tek partiyiz. Vatandaşın yanında olan, sorunları bilen ancak çözüm üretebilir.

*Vatandaşımız hiç ümitsizliğe kapılmasın. Hak için, hukuk için, adalet için, 84 milyon vatandaş için geliyoruz. Az Kaldı. Özgürce kucaklaşacağız. Hep birlikte özlemini duyduğumuz demokratik bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Geliyor Gelmekte Olan.

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