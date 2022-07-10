AKP’den CHP’ye bayram ziyareti

CHP, Kurban Bayramı ziyaretleri çerçevesinde AKP heyetini ağırladı.

CHP, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli parti temsilcilerini CHP Genel Merkezi’nde ağırlamaya başladı. Genel Merkezi ilk olarak AKP’yi temsilen Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı Zeynep Şahin’in yer aldığı heyet ziyaret etti.

AKP heyetini Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitog karşıladı. Jale Nur Süllü, bayramlaşmada ekonomi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

CHP heyeti daha sonra DSP ve Vatan Partisi heyetlerini ağırladı. Bu buluşmalarda ise erken seçim ve gençlerin yurt dışına çıkması konuşuldu.