AKP’den CHP’ye tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP’yi eleştirdi. Çelik, şunları belirtti:

* Sn Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kağıt parçasına çeviren, her türlü vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan siyasetlere liderlik etmiştir. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi ölüme karşı milletimizle beraber yürümüş bir liderdir.

* O gece darbecilerin en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Fetö doğrudan Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatını hedef almıştı.

“AHLAK DIŞI BİR DÜŞMANLIKTIR”

* Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece “uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını” söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır.

* CHP tarihi boyunca darbelerin savunucusu olmuştur, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca da milletimizin şanlı direnişini “itibarsızlaştırma” kampanyasını yürütmüştür ve halen yürütmektedir.

* Fetö’nün 15 Temmuz’da hedefinin Sn Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Sn Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

“MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR”

* Cumhurbaşkanımıza bu söyledikleri siyasi muhalefet değil, Yassıada zihniyetinin yansıması olan bir husumettir. Darbecilerin hedefindeki Cumhurbaşkanımıza bu şekilde iftira atılmasının başka bir manası yoktur.

* Darbecilerin hedefindeki Türkiye Cumhurbaşkanı’nı bu şekilde hedef alan sözler siyaset değildir; Türkiye Cumhurbaşkanı’na düşmanlık edenlerin tercümanlığıdır…

* Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar ve milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir.

İlginizi Çekebilir Faik Öztrak: Emeklilerimize bayram öncesi bu yapılan hak mıdır, reva mıdır?