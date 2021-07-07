AKP’den ‘çocuk asker’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“OPERASYON YAPMAYA ÇALIŞANLARA VERECEĞİMİZ CEVAP NETTİR”

Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir şekilde kendi topraklarında bir operasyona müsaade etmeyeceğini gösterdiğini belirten Çelik, “Aynı zamanda da komşu ülkelerdeki zayıflıklardan ve boşluklardan faydalanarak fiili terör devletçikleri kurmak isteyenlere de hiçbir şekilde geçit vermeyeceğini açık ve net bir şekilde gösterdi. O yüzden buradan bir kere daha söylüyoruz, ülkemizde operasyon yapmaya çalışanlara vereceğimiz cevap nettir. Irak’ta, Suriye’de bir derinlik yaratmaya çalışarak boşluklardan istifade ederek terör yapılanmaları, terör devleti kurmaya çalışanların ulaşabileceği hiçbir amaç, hiçbir hedef yoktur. Türkiye Cumhuriyeti bütün gücünü, imkanı kullanarak bunların hepsini berhava edecektir, hepsini imha edecektir” dedi.

Türkiye’ye operasyon düzenlemeye çalışanlara kimlerin destek verdiğinin de açık olduğunu ifade eden Çelik, “Bu arkaya saklanmaya çalışanlar, gri alanda iş yürütmeye çalışanlar da bilsinler ki bizim baktığımız yerden hiçbiri gri alanda gözükmüyor. Hepsini net bir şekilde görüyoruz. Baktığımızda sadece suretlerini görmüyoruz, bütün fotoğraflarını çekiyoruz, bütün mimiklerini biliyoruz. Dolayısıyla bunlarla mücadelenin en kararalı şekilde sürdürülmesi konusunda her türlü imkana sahibiz” diye konuştu.

“ÇOCUK ASKER KONUSUNDA EN TEMİZ ÜLKE TÜRKİYE’DİR”

Daha sonra ABD’nin İnsan Ticareti Raporu’na değinen Çelik, burada Türkiye’nin suçlanmasını asla kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, “Türkiye hiçbir şekilde ‘çocuk asker’ denilen, ‘çocuk terörist’ denilen bir unsur kullanmamıştır. Açık ve net bir şekilde iddia ediyorum ki Türkiye bu konuda sicili en temiz devlettir. Türkiye’yi suçlamak isteyen birisi varsa ya bilgi eksikliğinden dolayı yapıyordur ya da kötü niyetten dolayı yapıyordur. Net bir şekilde söylüyorum bu ‘çocuk terörist’, ‘çocuk savaşçı’ denilen meselede Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyanın en temiz devletidir. Bu konuda en kararlı mücadeleyi yürüten devlettir. Bu konuda en son iftira bile atılamayacak bir devlettir” ifadelerini kullandı.

“KİMSENİN RAHATSIZLIK DUYMAYA HAKKI YOK”

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti kapsamında Diyarbakır annelerini de ziyaret edeceğini anımsatarak, “Çok anlamlı bir şey, bir buluşma olacak. Bu çerçevede baktığımızda kadın milletvekillerimizin, kadın MKYK üyelerimizin bu buluşmaya aynı zamanda bir annelik dayanışması boyutu katmak istediklerini de görüyoruz. Şimdiden herkes heyecanla bekliyor” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Kıbrıs’ta iki devletli çözümü Avrupa Birliği’nin (AB) kabul etmeyeceğini açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin sorulması üzerin Çelik, “Sağda solda Cumhurbaşkanımızın 20 Temmuz törenleri için Kıbrıs’ta olmasından rahatsızlık beyan edenler olduğunu görüyoruz. Onlara diyeceğimiz şudur, ‘Kendi işinize bakın. Bu sizi ilgilendiren bir mevzu değil’. Kimsenin rahatsızlık duymaya hakkı yok. Bununla ilgili olarak rahatsızlık beyan edilmesi ya da heyetin çok geniş ya da dar olmasına dair birtakım tartışmalar yapılması saygısızlıktan başka bir şey değil. Şimdi burada işin öbür tarafı, şu Ursula von der Leyen’in açıklamasını okudum. Peki AB iki devletli çözüme meşru bakmıyorsa, hangi çözüme meşru bakıyor? Hangi çözüme meşru baktıklarını biliyoruz” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE, DEAŞ’LA MÜCADELE EDEN TEK NATO ÜLKESİDİR”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ‘Türkiye’nin IŞİD terör örgütüyle mücadeleye katkı sunmadığı’ açıklamasını da değerlendiren Çelik, “Yunanistan’daki hangi açıklamayı not edeceğimizi şaşırıyoruz. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ‘Ben Sayın Erdoğan’la görüştüm bu yazı sakin geçireceğiz’ dedi. Daha sonra maalesef tatbikat ilan edildi. Buna karşı Türkiye Navtex ilan etti. NATO’da elde edilen kazanım Yunanistan tarafından bozuldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı bilerek yalan söylüyor. Türkiye DEAŞ’la mücadelede uluslararası koalisyonun üyesidir, yabancı terörist savaşçılarla mücadelede eş başkandır. Türkiye sahada DEAŞ’la mücadele eden tek NATO ülkesidir” diye konuştu. DHA

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