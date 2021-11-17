AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dolar kurundaki yükseliş üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi. Cahit Özkan AKP iktidarları döneminde dolardaki değer kaybını tam 1000 kat aşağı çektiklerini savundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #Shorts #dolar #Cahitözkan #Ekonomi #dolar11 #dolar10 #faiz #haber
Anasayfa Alaturka Online AKP’den çok konuşulacak dolar açıklaması!