AKP’den Doğu Perinçek’e tepki: Bu haddini bilmezliktir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik parti genel merkezinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Hz. Muhammed ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Çelik, “Bu haddini bilmezliktir” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken basın mensuplarının karşısına geçti. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Çelik, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

“BU HADDİNİ BİLMEZLİKTİR”

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in Hz. Muhammed ile ilgili sözleri sorulan Çelik, sert ifadeler kullandı. Telaffuz edilen kelimeleri ‘haddini bilmezlik olarak’ yorumlayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu baştan aşağı yanlış bir sözdür. Bir siyasi partinin kendisini Hz. Peygamberin tebliğiyle mukayese etmesi kadar mantıksız bir şey olamaz.

*Burada şu kişiyi ya da bu kişi değil, parti de önemli değil. Bir siyasi parti kendi faaliyetini Peygamber Efendimizin tebliğiyle yarıştırmak gibi bir tutum içerisine giriyorsa bu haddini bilmezliktir. Ya da herhangi birisinin siyasi alanla dini alanı bir mukayese biçimi olarak yan yana getirmesi başlı başına bir mantık kırılmasıdır.

*Hele Hz. Peygamberin tebliğiyle siyasi parti faaliyetini yan yana getirilmesi baştan aşağı mantık dışı bir yaklaşım olduğu gibi tamamen haddini bilmez bir yaklaşımdır.

PERİNÇEK NE DEMİŞTİ?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bir söyleşide partisinin son dönemdeki büyüme hızını anlatmak isterken Hz. Muhammed’den örnek vermişti. Perinçek, “Hz. Muhammed Mekke’de tebliğde bulunurken ona 40 kişi biat etti. 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız” demişti.

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