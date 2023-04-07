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7 Nisan 2023
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AKP’den DSP’ye çağrı

Alaturka Online
Alaturka Online

AKP’de Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten oluşan heyet, Demokratik Sol Parti’yi (DSP) ziyaret etti.

Binali Yıldırım, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

*Sebebi ziyaretimiz malumunuz 14 Mayıs’ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim çerçevesinde partiler programı ile ittifakları ile milletin önüne çıktılar. Kendilerini ifade ediyorlar.

*DSP denince rahmetli Ecevit’i, rahmetli Erbakan’ı anmadan olmaz. Onlar Kıbrıs harekatının Fatih’leridir. Kıbrıs, ülkemize onlardan emanettir. Bu seçimde beraber yol yürüme teklifini yaptık.

KILIÇDAROĞLU DÜN ZİYARET ETMİŞTİ

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı ziyaret etmişti…

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