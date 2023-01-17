AKP’den emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, söz alan grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TEKNİK ÇALIŞMAYI ÇALIŞMA BAKANLIĞIMIZ TAMAMLAMIŞTIR”

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefet partili milletvekillerinin “EYT ne oldu?” şeklindeki soru ve eleştirilerini yanıtladı. Akbaşoğlu, şunları söyledi:

* “EYT ile ilgili teknik çalışmayı Çalışma Bakanlığımız tamamlamıştır. 2 milyon 250 bin insanımızı ilgilendiriyor, toplamda 5 milyona yakın insanımızı ilgilendiriyor.

* Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuyla paylaştığı üzere, herhangi bir yaş şartı olmaksızın 8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla ondan daha önce hangi hukuki statü söz konusu ise aynı hukuki statüye dair emeklilik hakları kazanılmış olacak.

* İnşallah, muhtemelen önümüzdeki hafta kanun teklifini başkanlığımıza sunacağız; şubat ayı içerisinde bunu Meclis’in takdiriyle yasalaştırıp bütün EYT’li kardeşlerimizin mart ayında emeklilik maaşlarını almalarını hep beraber sağlayacağız inşallah.”

CHP’DEN EYT KONUSUNDA TARİH ELEŞTİRİSİ

CHP milletvekilleri EYT konusunda, hükümet ve AKP yönetiminden, tarihle ilgili gelen farklı açıklamalara tepki gösterdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şu EYT konusunda net tarih verip durmayın bari ya. Bir grup başkanvekili bir gün ‘şubatta’ bir gün ‘martta’ diyor” dedi. (DHA)