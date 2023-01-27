AKP’den, “Erdoğan aday olamaz” diyen Altılı Masa liderlerine yanıt

Altılı Masa’nın 11’inci toplantısı sonrasında yapılan ortak yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda “TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” denildi.

Bu açıklamaya AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten yanıt geldi. Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“HUKUKSUZ YOLLARLA SİYASETE YÖN VERME ARAYIŞI”

– Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.

“SABİH KANADOĞLU ZİHNİYETİ”

– 6’lı masadan demokrasimiz adına hiçbir şey beklenmeyeceği tamamen belli olmuştur. Dün yaptıkları toplantıda, “TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” demişler.

– Böylece 6’lı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur.

“VESAYET DURAĞINA PARK ETMİŞTİR”

– Bunca toplantıdan sonra 6’lı masa, hukuku siyasallaştırarak siyasete yön vermeye çalışan vesayet durağına park etmiştir. Geçmişin demokrasiyi boğmaya çalışan tüm metotlarını bugün yeniden sahaya sürüyorlar. Sadece milletin yön vereceği demokratik süreçleri gasp etmeye çalışıyorlar.

“KİMSE İPOTEK KOYAMAZ”

– Bu metotları çok iyi tanıyoruz. Milletimiz bu hukuksuz yaklaşımların adını çok iyi koyuyor. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır. Milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına kimse ipotek koyamayacak.

– Demokrasi tarihimizin çok yakından tanıdığı bir tablo yeniden yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızla serbest bir demokratik seçimde yarışmaktan korkanlar yine Cumhurbaşkanımızın önüne hukuksuz ve siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar.

“YARIŞMAKTAN KORKTUKLARINI İKRAR ETTİLER”

– Bunlar bir kere daha milletimizden net bir demokrasi dersi alacaklar. Bu sayede neden Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkartamadıkları da belli oldu. Dünkü beyanlarıyla Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler.

“YENİDEN ADAYDIR”

– Cumhurbaşkanımız bu seçimlerde yeniden adaydır. Cumhur İttifakı, adayının Cumhurbaşkanımız olduğunu aylar önceden açıklamıştır. Milletimizin tüm meydanlarda verdiği mesaj açıktır. “Söz ve karar milletindir” diyen siyasetimiz yoluna devam etmektedir.