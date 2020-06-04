AKP’den erken seçim açıklaması

Haber Global televizyonuna konuk olan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmaları üzerine açıklamada bulundu.

Türkiye’nin bugün itibariyle erken seçim şartlarına sahip olmadığını dile getiren Kurtulmuş, “Türkiye’de erken seçim olmayacaktır, çok net birşekilde söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ‘ödünç vekil’ polemiği konusunda ise, “Partilerden milletvekillerinin ayartılarak transfer yapılmasının etik olarak doğru olmadığı kanaatindeyiz” dedi.

Programda Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş’un konuşmasından satır başları:

* (Corona virüsü) Tedbirlerin öne çıktığı bir dönem. Türkiye olarak şunu tarihe geçmiş bir başarı olarak kaydedebiliriz. Türkiye bu süreçten yüzünün akı ile çıkmış oldu.

* Doktorlarımızın olağanüstü yüksek fedakarlıkları ile hep beraber tüm kuruluşlar üzerlerine düşen görevi yerine getirdi. Bu süreçte politika bir adım ister istemez kendini geriye çekti.

SİYASETİN GÜNDEMİNDEKİ POLEMİKLER

* Biz konuları demokrasi zemininde tartışacağız. Partilerin taban tabana zıt fikirlere sahip olması doğaldır ve güzeldir. Demokratik kurallar içinde siyasetin gündeminin aktif olmasının olumlu olduğu kanaatindeyim.

* Türkiye’nin içindeki şartlar, çevredeki şartları da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye çok dinamik bir süreçten geçiyor. Bu tartışmaları genel olarak olumlu bulduğumu söylemek isterim.

“ERKEN SEÇİM OLMAYACAK”

* Erken seçimin konuşulması için rasyonel şartların olması gerekir. Türkiye, bugün itibarıyla erken seçim şartlarına sahip değildir. Türkiye’de erken seçim olmayacaktır, çok net bir şekilde söylüyorum.”