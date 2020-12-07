AKP’den erken seçim ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili açıklama

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde konuştu.

Erken seçimlerle ilgili Kurtulmuş, “Erken seçimin rasyonel ve siyasi şartları yoktur. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı milli konularda kararlılıkla yoluna devam ediyor. 2023’te yapılacak seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan milletin oylarıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI

Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sözlerine de değindi.

Kurtulmuş, “Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olabileceği sinyalini verdi. 2023 seçimlerinde aday olur ya da Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir arkadaş aday olursa, dostlarıyla birlikte iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylemeyiz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, salgın ve ihaleler üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenerek “Katar sevdası sizin gözlerinizi kararttı” demişti.

CHP lideri, AKP sıralarından yükselen ‘o zaman aday ol’ seslerine “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi” cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söylemişti:

*Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum; demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum.

*Ben mal varlığımla tehdit edildiğim zaman, ‘aramazsanız, incelemezseniz şerefsizsiniz’ diyen bir siyaset istiyorum. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören kültürden gelmiyorum.

*Ben siyaseti halk adına yapma anlayışından geliyorum. Ben hiçbir zaman benim mal varlığımla beni tehdit edenlerin arkasında selam durmadım.

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