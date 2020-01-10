AKP’den ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ açıklaması

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM’de, Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Basın mensuplarının gününü kutlayan Bostancı, soruları da yanıtladı.

FETÖ’nün siyasi ayağı ve CHP’nin bu konu ile ilgili Meclis’te komisyon kurulmasına ilişkin çağrısı ile ilgili Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

* FETÖ denilen yapı istihbari nitelikte bir örgüt. Başka ülkelerde de organize olduklarını tartışıyoruz.

* Hangi toplumsal kesimde ayağı kolu vardır, bunu takip edecek olan devlet kurumlarıdır. Siyasi kanaatler olabilir, kıymetlidir. Ama somut deliller, bağlantılar elde edilecek neticeler sonucunda çalışmalar ortaya çıkar.

* FETÖ´ye karşı mücadelede ortaklaşa dil nasıl geliştirilir, buna bakmak lazım. (DHA)

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