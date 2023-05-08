55.4 F
Los Angeles
8 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemAKP’den, “İmamoğlu’na saldırı” açıklaması

AKP’den, “İmamoğlu’na saldırı” açıklaması

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine yapılan taşlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. NTV canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, konuyu dikkatli bir şekilde takip ettiklerin belirterek, şunları söyledi:

– Siyasete ve siyasetçiye dönük bir şiddetin herhangi bir şekilde mazur görülmesi söz konusu olamaz. O sebeple tümüyle reddettiğimiz bir olaydır. Prensip budur.

HEPİMİZİN SİCİL AMİRİ VATANDAŞIMIZDIR

– Evet gerilimler olabilir, üslup sertleşebilir ama sonuçta hepimizin sicil amiri vatandaşımızdır.

– Kurallı siyaset önemli. Kafanıza estiği gibi bir yerde bir şey yapmaya kalkarsanız Allah korusun partiler arasında kaos çıkar. Vatandaşla ilgili sıkıntı olur. Nihayetinde bir sürü parti sahadayız. Bunun trafikten tutun da güvenliğe kadar birçok boyutu var. Sağ olsunlar valiler, emniyet müdürleri, polis teşkilatı, jandarma teşkilatı Türkiye’nin demokrasisini korumak için, sandığa giderken vatandaşa giden her siyasi parti özgürce faaliyet yapabilsin diye olağanüstü bir gayret sarf ediyorlar.

– Gidip de ‘Ben orada değil, burada yapacağım’ diye bir dayatma içerisine girerseniz bu haklılık olmaz. Burada, bu kuralın ihlal edildiği, kurallı siyasete dikkat edilmediği görülüyor. Sonuçta yani bir yerde bir şiddet olayı olduğu zaman yaralanan olur, daha kötü şeyler olabilir. Her olaya bu bakımdan karşıyız ve herkese geçmiş olsun diyoruz.

HERKESE GEÇMİŞ OLSUN

– Bir diğer konu şu maalesef; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı en ufak bir olayda direkt Cumhurbaşkanı’mızı hedef alan bir açıklama yapıyor. Bu olayda da yaptı. Bakın bu yanlış bir şey. Yani “Bundan Cumhurbaşkanı sorumludur” demek sorumsuzca ve yakışıksız bir beyandır. Burada fiziki şiddete karşı olduğumuz gibi sözel şiddete, manipülasyona ve provokatif söyleme de karşı olmak zorundayız.

– Sonuç olarak üzücü bir hadise yaşandı. Orada bulunan herkese geçmiş olsun diyoruz. Tekrar etmemesi için herkesin üzerine düşeni yapacağından eminim.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,496BeğenenlerBeğen
16,188TakipçilerTakip Et
3,520TakipçilerTakip Et
7,692TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States