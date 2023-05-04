59.3 F
Los Angeles
4 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemAKP’den İsmailağa’ya ziyaret

AKP’den İsmailağa’ya ziyaret

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İsmailağa cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini geçtiğimiz hafta resmi olarak ilan etti.

Bu açıklamanın ardından dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu ziyareti duyurdu.

Saymaz, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı milletvekili adayları, iktidara desteğini açıklayan İsmailağa’nın yeni şeyhi Hasan Kılıç’ı ziyaret etti. Ancak ziyaret fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmadılar. dedi.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,487BeğenenlerBeğen
16,188TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States