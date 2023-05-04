AKP’den İsmailağa’ya ziyaret

İsmailağa cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini geçtiğimiz hafta resmi olarak ilan etti.
Bu açıklamanın ardından dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.
Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu ziyareti duyurdu.
Saymaz, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı milletvekili adayları, iktidara desteğini açıklayan İsmailağa’nın yeni şeyhi Hasan Kılıç’ı ziyaret etti. Ancak ziyaret fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmadılar. dedi.