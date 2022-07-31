AKP’den istifa eden Ethem Sancak Vatan Partisi’ne katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen ve AKP’den istifa eden Ethem Sancak, Doğu Perinçek’in genel başkanı olduğu Vatan Partisi’ne katılacak.

Sözcü İstanbul

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansında yaptığı konuşma nedeniyle AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilen Ethem Sancak, AKP’den istifa etmişti. Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamada, Sancak’ın Vatan Partisi’ne katılacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a yakınlığı ile bilinen Ethem Sancak, 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 12.00’de Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nde, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katılacağı basın toplantısıyla Vatan Partisi’ne katılımını açıklayacak.

Öte yandan Sancak’ın, 3 gün önce Moskova’da Rusya Federasyonu devlet yöneticileriyle Soçi öncesi yaptığı temaslar hakkında bilgi vereceği de belirtildi.

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