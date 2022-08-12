AKP’den istifa etti, tek tek isim verdi: Akrabalarını işe alıyorlar

Batman’da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, yüzlerce Hasankeyfli genç işsiz gezerken, AKP’lilerin yakınlarının usulsüz bir şekilde işe yerleştirildiğini belirterek AKP’den istifa etmişti. Tarhan, belediye başkanı ve AKP ilçe başkanı tarafından belediye ve kamu kurumlarına aldırdığını iddia ettiği akrabalarının isimlerini ve nerelerde işe koyulduklarını açıkladı.

Evren DEMİRDAŞ

Batman’da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili AKP‘li Abdullah Tarhan, AKP İlçe Teşkilatı’ndaki yöneticilerin aile fertlerini işe yerleştirdiklerini belirterek, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasına ilişkin Tarhan, yapılan usulsüz alımlara artık dayanamadığını söylemişti. Tarhan, Hasankeyf Belediyesi ve diğer kamu kurumlarında Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen ve AKP ilçe başkanı Rüstem Ayhan tarafından işe alındığı iddia edilen kişilerin isimlerini açıkladı.

“AKRABASI OLMAYANLAR İŞE GİREMİYOR”

Hasankeyf ilçesinde belediye ve ilçe başkanının akrabalarının haricinde kimsenin işe giremediğini ileri süren Hasankeyf Belediye Meclis üyesi Abdullah Tarhan, şunları söyledi:

* “Belediye başkanı ve ilçe başkanı sadece partisinin değil bütün bir ilçenin başkanlığını yapmak için görev alır. Sadece aile başkanlığı yapmaz. Belediye başkanı ve Ak Parti İlçe başkanı gelen bütün kadroları kardeşlerini ve amcaoğullarını, yeğenlerini koydular. Bildiğiniz aile partisi kurmuşlar ‘burası bana, burası sana’ diyerek akrabalarını kurumlara aldırıyorlar.

* Bu durumlara göz yummak istemediğim için partimden istifa ederek meclis üyeliği görevime bağımsız olarak devam etme kararı almıştım. 40 yıllık siyasetçiyim bunlara da karnımız tok. Dün bir milletvekili ilçe başkanının 42 yaşında ve sabıkalı olan bir amcaoğlunu işe yerleştirdi. Belediye başkanı ve ilçe başkanının akrabası olmayanlar bir işe giremiyorlar artık. Bu gibi sorunlu alımlarla ilgili mecliste mücadele etmeye devam edeceğim.”

İSİMLERİ AÇIKLADI

Hasankeyf Belediye meclis üyesi Abdullah Tarhan’ın AKP Hasankeyf ilçe Başkanı Rüstem Ayhan’ın belediye ve diğer kurumlara aldırdığını iddia ettiği akrabaların isimleri şöyle;

Yaşar Ayhan( AKP ilçe Başkanı Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) Hasankeyf Belediyesi

Ahmet Ayhan(Rüstem Ayhan’ın kardeşi) Hasankeyf Belediyesi

Hasan Ayhan (Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) Hasankeyf Belediyesi

Ali Ayhan( Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Mahmut Ayhan(Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) PTT’de çalışıyor

Salih Kutlu(Rüstem Ayhan’ın akrabası ) Hasankeyf Belediyesi

Şehmus Kutlu(Rüstem Ayhan’ın akrabası) Hasankeyf Özel İdaresinde şoför

Hüseyin Mete( Rüstem Ayhan’ın halasının oğlu) Hasankeyf Belediyesi

Yılmaz Tekine (Rüstem Ayhan’ın akrabası ) Hasankeyf Belediyesi

Refik Türkan(Rüstem Ayhan’ın akrabası) Hasankeyf Belediyesi

Yakup Ayhan (Rüstem Ayhan’ın akrabası) PTT’de çalışıyor

Arif Ayhan(Rüstem Ayhan’ın kardeşi) Müze Müdürlüğü

Serhat Kusen(Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen’in yeğeni) Sağlık İl Müdürlüğünde çalışıyor

Sait Can(Abdülvahap Kusen’in yeğeni) PTT’de çalışıyor.

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