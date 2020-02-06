AKP’den iYi Parti’ye üye geçişi zirve yaptı

İYİ Parti’ye daha önce en çok MHP’den üye geçişi olurken, şimdi ilk sırayı AKP’den geçenler oluşturuyor. Aydın, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Üye geçişleri ilk dönemde MHP-CHP ve AKP sırası ile olurken, son dönemde AKP-MHP-CHP şekline dönüştü. AKP’den bize doğru kayma var” diye konuştu. İYİ Parti, üye sayısını artırmak için “Alo, siz gelemiyorsanız, biz gelelim” kampanyası da başlattı. Aydın, ‘Biz gelelim’ kampanyasında yaşanan ilginç bir olayı da şöyle anlattı: “Kampanya duyurusu sonrası, Gölbaşı’nda çobanlık yapan Hüdaverdi Gürler, arkadaşlara ulaşmış ‘Madem alo deyince gelip üye yapıyorsunuz, ben çobanım ama arazideyim. Gelin beni de üye yapın’ diyor. Çoban arkadaşımıza rozetini de ben taktım.” AKP’nin 10 milyon, CHP’nin 1 milyon 257 bin, MHP’nin 479 bin üyesi bulunuyor.