AKP’den kalan 800 milyon TL’lik borç yapılandırıldı

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin sıralandığı “Fortune 500 Listesi”ne İBB 10 şirketi ile girdi. İBB’nin şirketlerden sorumlu danışmanı Ertan Yıldız, göreve geldiklerinde büyükşehirin iştirak şirketlerinin birikmiş 800 milyon liralık vergi ve sigorta borcu bulunduğunu, bu yüzden kamu ihalelerine giremeyecek durumda olduklarını açıkladı ve “Bugün borç batağındaki o şirketlerin bir kısmı Fortune listesine girecek duruma geldi” dedi.

FORTUNE 500’E 10 ŞİRKET

“Fortune 500 Türkiye”ye 2019 yılında 6 iştirak şirketi ile giren İBB, 2020 yılında bu sayıyı 10’a çıkardı. 2020 net satış rakamlarına göre yapılan değerlendirmede listede İGDAŞ, İSPER, İSTAÇ, Metro İstanbul, KİPTAŞ, İSTGÜVEN, İSFALT, Ağaç A.Ş, İSTON ve İstanbul Halk Ekmek A.Ş. yer aldı. Listeye yeni giren şirketler geçtiğimiz dönemde zararda olan Halk Ekmek, Ağaç A.Ş, İSTON ve İSFALT oldu.

“11 ŞİRKET ZARARDAYDI”

Göreve geldiklerinde şirketlerde ve belediyenin tamamında çok kötü bir tablo ile karşılaştıklarını belirten Yıldız “Borçlu bir belediye vardı karşımızda. Adeta hareket edemez hale gelmişti, eş güdüm yoktu. 23 Haziran’dan sonra geldiğimizde 28 şirketin 11’i zarardaydı. Biz devraldıktan sonra bütün borçları yapılandırdık ve ödedik. Büyük tasarruf sağladık” dedi.