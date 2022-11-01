AKP’den Kılıçdaroğlu’na ‘Breaking Bad Süleyman’ yanıtı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için “”Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından uyuşturucuyla mücadele konusunda bir video paylaştı. Videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı AKP’li milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı devam ederken gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun, Soylu’ya yönelik sözlerini değerlendiren Çelik, şunları söyledi:

“ÜZÜLEREK İZLİYORUZ”

– Sayın Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticaretine göz yumulduğu ya da uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve en utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Tabii burada bir diğer boyutu da şu, demokrasilerde ana muhalefet partisi son derece kritik bir organdır ve demokrasi açısından da vazgeçilmez bir işlev ifade eder. Sayın Kılıçdaroğlu’nun böylesine bir organın işlevini yerlerde sürünecek hale getirmesini maalesef üzülerek izliyoruz.

– Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak, bu onurlu teşkilatlarımızın, milletimizin huzuru, refahı, esenliği için çalışan bu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da buna göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir iftiradır. Bunu söyleyen kişinin alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır. Son derece ayıptır, yakışıksızdır, provokatiftir.

Uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadele edildiğinde hedef alınan örgütlerden duyulan sözlerin, ana muhalefet partisi liderinden ortaya çıkmasını ibretle izlediklerini söyleyen Çelik, bunun son derece yakışıksız olduğunu belirtti:

“İFTİRA HALKASININ UTANÇ VERİCİ DEVAMI”

– Üst üste gelen provokasyonlar… Sayın Kılıçdaroğlu’nun polise ve jandarmaya dönük olarak yaptığı bu provokasyon, yakın zamanda birkaç gün önce Türk Silahlı Kuvvetlerine dönük olarak ‘kimyasal silah kullanıyor’ diye atılan iftira halkasının yeni bir utanç verici devamıdır. Bir siyasi partinin içinde Türk Silahlı Kuvvetlerine dönük olarak ‘kimyasal silah kullanılıyor’ diyen bir milletvekili olacak, buna dönük hiçbir tutum alınmayacak, kendi partilerinden yapılan açıklamada da bunu kınamadılar, lanetlemediler sadece böyle konular ulu orta konuşulmaz diyerek konuşmanın içeriğine değil, konuşmanın bağlamına yönelik olarak bir itiraz geliştirdiler.

– Şimdi ise bizatihi genel başkan çıkmış polis ve jandarma teşkilatının uyuşturucu ticareti yaptığını, buna göz yumduğunu, üstelik bunun cari açığı kapatmak için yapıldığını iddia eden utanç verici bir iftirayı ortaya koyuyor. Bunu milletimize arz ediyoruz.

“UTANÇ VERİCİ SÖZLER”

– Türkiye siyasi tarihinde pek çok yanlış söz söylenmiştir, pek çok skandala imza atılmıştır fakat bu derece utanç verici bir şekilde Türkiye’nin güvenlik kurumlarını hedef alan, üstelik Türkiye’nin güvenlik kurumlarını, bazı terör örgütlerinin provokatif iddialarını aynen dillendirerek hedef alan utanç verici sözler siyasi hayatta bir siyasi parti genel başkanının ağzından bu derece yoğunlukta duyulmamıştır. Bu son derece yanlıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği sözün nereye gittiğine dikkat etmesi gerekir. (AA)

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