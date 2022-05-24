AKP’den Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Bir vakıf kurduruyorlar Amerika’da. Paravan bir vakıf. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var?” ifadelerini kullandığı açıklamalarına AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir vakıf kurduruyorlar Amerika’da. Paravan bir vakıf. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait” demişti.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ismini paylaşan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var?” diye sormuştu.

AKP’DEN İDDİALARA YANIT

Kılıçdaroğlu’nun iddialarına, AKP Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi. TRT Haber’in canlı yayınına bağlanan AKP’li Çelik, şunları söyledi:

* “Türkiye terörle mücadele ile ilgili büyük bir operasyon başlatacağı zaman bu şekilde Türkiye’nin gündemini ya da eksenini değiştirmeye dair tartışmaların açıldığını son 10 senedir sistematik olarak görüyoruz.

* 15 Temmuz sürecinde Cumhurbaşkanımız ölümü göze alarak bu ülkeyi terk etmedi ama Sayın Kılıçdaroğlu, FETÖ’cülerin millete doğrulttuğu tankların namluların arasından onların izin vermesiyle birlikte geçti.

“İFTİRA KAMPANYASI”

* Türk siyasi hayatında Sayın Kılıçdaroğlu kadar aile kavramını hedef alan ikinci bir siyasetçi hatırlamıyorum. Bu bir rekabet değil, bu bir siyaset değil, bu bir iftira kampanyası.

* ABD‘de yasalara göre kurulmuş faaliyet gösteren derneklerden bahsediyor. Oradaki vatandaşlarımıza, öğrencilerimize sahip çıkmak için kurulmuş. Bu yapılardan en çok rahatsız olanlar FETÖ uzantılarıdır.

“KILIÇDAROĞLU’NUN İDDİALARI İMHA OLDU”

* Bu nefret siyasetiyle şimdiye kadar çok güçlü mücadele ettik bundan sonra da mücadele edeceğiz. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi terk etmedi, milleti ile beraber tanklara karşı uçaklara karşı direndi.

* Sayın Kılıçdaroğlu bir kere daha Cumhurbaşkanlığı makamına karşı bir nefret siyaseti dili kullandı. Sonuçta ne oldu? Bir kere daha Kılıçdaroğlu’nun iddiaları imha oldu.”

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