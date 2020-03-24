AKP’den kritik CHP, İYİ Parti ve HDP ziyareti!

AKP heyeti, ceza infaz düzenlemesini görüşmek üzere CHP TBMM Grubu’nu ziyaret etti.

AKP heyetini girişte CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç karşıladı. Görüşmeye; AKP’den Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Cahit Özkan, Adalet Komisyonu üyeleri katıldı.

CHP heyetinde ise Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Ankara Milletvekili Murat Emir yer aldı.

Adalet Bakanı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan da görüşmeye katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tokalaşmayan partililer, toplantıda da aralarında bir koltuk boş bırakarak oturdu.

İYİ PARTİ VE HDP’YE ZİYARET

AKP heyetinin, CHP heyeti ile infaz düzenlemesine ilişkin görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü. AKP heyeti, daha sonra İYİ Parti grubunu ziyaret etti.

AKP’liler, taslak metin hakkında İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Müsavvat Dervişoğlu ve Lütfü Türkkan’a bilgi verdi. Lütfü Türkkan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Konuyla ilgili bilgi verdiler, biz de bazı çekincelerimizden bahsettik. 2 gün çalışacağız, çekincelerimizi ve iştirak ettiklerimizi yazılı olarak ileteceğimizi bildirdik” dedi.

AKP heyeti, son olarak HDP Grup Başkanvekilleri ile bir araya geldi ve aynı şekilde taslak metin hakkında bilgilendirdi. Partiler, yarın akşama kadar infaz düzenlemesi ile ilgili görüş ve önerilerini yazılı metin olarak AKP´ye iletecek.

BU HAFTA İÇİNDE TEKLİFİMİZİ SUNACAĞIZ

Görüşmelerin ardından konuşan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin muhalefet partileri ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi;

*Yarın akşama kadar bize görüşlerini bildirecekler. Biz de bu metne son şeklini vererek teklif haline getireceğiz. Teklifi, Meclis Başkanlığı’na bu hafta içinde sunmayı planlıyoruz.

*Önümüzdeki hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz. Komisyon ve Genel Kurul aşamasına önümüzdeki hafta getirmeyi düşünüyoruz. DHA

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