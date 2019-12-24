Gün Başlıyor’da Can Ataklı, AKP’den kurtuluşun yöntemini açıklıyor. Kanal İstanbul tartışmaları, Yavaş-Aygün polemiğini değerlendiren Ataklı, asgari ücret görüşmelerine ve yeni zamlara değiniyor. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
Tweets by tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr
Anasayfa Alaturka Online “AKP’den kurtuluşun tek yolu demokrasi” – Gün Başlıyor (24 Aralık 2019)