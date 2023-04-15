AKP’den milletvekili adayı olan bakanı seçim bölgesinde vali karşıladı

Her ne kadar AKP’den yapılan açıklamalarda, milletvekili adayı gösterilen bakanların istifa etme şartının olmadığı görüşü savunulsa da, seçim bölgelerinde ‘bakan’ olarak çalışma yürüten bakanların ‘kamu gücünü kullanarak haksız rekabete yol açtıkları’ tartışmaları devam ediyor.

AKP’NİN ADAYI BAKAN, VALİLİK MAKAMINDA OTURUYOR

Trabzon’dan birinci sıra milletvekili adayı gösterilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon’a gelir gelmez AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu ve AKP dördüncü sıra milletvekili adayı Vehbi Koç ile birlikte Trabzon Valiliği’nde organize edilen koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Karaismailoğlu’nu havalimanında karşılayan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bu fotoğrafı ve koordinasyon toplantısını Trabzon Valiliği’nin resmi internet sitesinden yayınlandı.

Sibel Suiçmez

Türkiye Barolar Birliği Başkan yardımcılığı görevinden istifa ettikten sonra CHP’den aday olan ve birinci sıradan milletvekili gösterilen Sibel Suiçmez, duruma sert tepki gösterdi.

“SEÇİMİN ADİL OLMAMASINI YARATACAK BİR DURUM”

AKP adaylarının Trabzon Valiliği’ndeki koordinasyon toplantısına katılmasının ve Trabzon Valiliği’nin resmi sitesinde yayınlanmasının etik dışı olduğunu ifade eden Suiçmez, “Seçimlerin adil olması esastır. Bu nedenle bir bakanın valilik makamında il başkanı ve adayla birlikte bir program yapması, görüşme yapması ve bunun da valilik resmi internet sitesinden yayınlanması seçimin adil olmamasını bizatihi yaratacak bir durumdur” dedi.

“BİR DAHA TEKRARLANIRSA BİZ DE O MAKAMLARDA FOTOĞRAF VERECEĞİZ”

Bakan Karaismailoğlu’na ve Trabzon Valisi Ustaoğlu’na seslenen Suiçmez, ”Artık dikkat etme zamanları geldi. Sayın Bakan adaysa aday olarak çalışmaya devam etsin. Türkiye Barolar Birliği Başkan yardımcısı iken yasa gereği istifa etmek durumunda kaldık. Ama her şey yasa değil, biraz da etik kurallara bağlı olarak gelişir. Yapılan bu işlemin etik olmadığını, bunu şiddetle kınadığımı, bir daha tekrarlanması durumunda, aynı şekilde o makamlara gidip, oturup aynı fotoğrafı vereceğimizin de buradan altını çizerek ifade ediyorum. Onlar bu yola başvurmuş olabilirler ama vatandaş artık kararını vermiş durumda gereken tepkiyi gösterecek diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.