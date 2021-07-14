AKP’den öncekiler bedava sonra yapılanlar paralı

Bayram tatili süresince iki Boğaz köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nce işletilen otoyollar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devlet (YİD) modeli ile yaptırılan geçiş garantili köprü ve otoyollara ise para ödemeye devam edeceğiz.

AKP iktidarından önce yapılan 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ankara İstanbul otoyoluna bayramda para ödenmeyecek. AKP iktidarı döneminde yaptırılan Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü ile Avrasya Tüneli, Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ise paralı olacak.

MÜTEAHHİT PARA BASACAK

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, iktidarın bayram tatillerinde YİD modeli ile yaptırılan köprü ve otoyollar için “ücretsiz” kararı almadığını, bunun da müteahhitlere yaradığını belirterek şunları söyledi:

“Bayram tatili süresince 10 milyon vatandaşımızın seyahat etmesi öngörülüyor. Bu durum da büyük bir hareketlilik getirecek ve karayollarına yansıyacak. Ücretsiz olan devlet karayollarında trafik yoğunluğu olacak. Bu nedenle vatandaşların büyük bölümü zamandan ve yoğunluktan kaçıp mecburen paralı otoyol ve köprülere yönelecek. Bu durum da bayramda ücretli olmaya devam eden köprü ve otoyol müteahhitlerine yarayacak, adeta para basacaklar. Örneğin Osmangazi köprüsünden geçiş ücreti 35 dolar artı KDV ve günde 40 bin araç geçiş garantisi var. Bayram günleri 40 binlik limitin çok çok üzerine çıkılacak. YİD modelinde müteahhit araç geçse de geçmese de Hazine’den garanti ücretini zaten alıyor. Bayram günleri yoğunluktan dolayı ise ekstra kazanç sağlayacaklar.”

KORUTÜRK VE ÖZAL HİZMETE AÇTI

Demirel döneminde yapılan eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, 30 Ekim 1973’te, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 50. yıldönümünde dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından hizmete açılmıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise 3 Temmuz 1988’de dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete açıldı. Ücretsiz olacak Ankara-İstanbul Otoyolu da, Özal döneminde yapılmıştı.