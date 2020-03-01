AKP’den Saray’a 2 atama daha yapıldı

Harran Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Zeynep Müjde Sakar, 24 Haziran 2018 seçimlerinde AKP Şanlıurfa Milletvekili aday adayı olmuştu.

Ahmet Selim Köroğlu ise 2006 yılında siyasete AKP ile girmiş, 2007’de Eminönü İlçe Başkanı ardından da Başakşehir İlçe başkanı olmuştu. 2014’te ise AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nda halen eski Balan Nihat Zeybekci ile Cemil Ragıp Ertem, Yiğit Bulut, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın ve Servet Bayındır bulunuyor. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda ise, İbrahim Saraçoğlu, Necdet Ünüvar, Sema Ramazanoğlu, Serkan Topaloğlu, Ümmü Gülşen Öztürk, Zülfiye Füsun Kümet ve Zümrüt Begüm Ögel yer alıyor.