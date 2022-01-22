AKP’den Sedef Kabaş açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir” dedi.

Katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan tutuklandı.

“MİLLİ İRADEYE KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ SALDIRI VE AÇIK HADSİZLİKTİR”

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurtulmuş, mesajlarında şunları belirtti:

* Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir.

* Akl-ı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur.

* Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz.

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