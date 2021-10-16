AKP’den şikayetlerini Meral Akşener’e anlattılar! “Umudumuz sensin! Bizi bu iktidardan kurtarın!”

Yazan:
Alaturka Online
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa Orhangazi esnafının derdini dinledi. 63 yaşındaki kadın yurttaşın isyanı karşısında Akşener şok oldu. Ellerini gösteren yurttaş, 'Bu yaşımda yevmiyeye gidiyorum insanlara yazık günah değil mi? Bizi bu iktidardan kurtarın lütfen' dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #bursa #iyiparti #esnafziyareti #akşener #gündem #esnaf #yurttaştv

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