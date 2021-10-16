İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa Orhangazi esnafının derdini dinledi. 63 yaşındaki kadın yurttaşın isyanı karşısında Akşener şok oldu. Ellerini gösteren yurttaş, 'Bu yaşımda yevmiyeye gidiyorum insanlara yazık günah değil mi? Bizi bu iktidardan kurtarın lütfen' dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #meralakşener #bursa #iyiparti #esnafziyareti #akşener #gündem #esnaf #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online AKP’den şikayetlerini Meral Akşener’e anlattılar! “Umudumuz sensin! Bizi bu iktidardan kurtarın!”