AKP’den ve MHP’den istifa eden 100 kişi İYİ Parti’ye katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altı masadan ayrılmasının yankıları devam ederken, Manisa’da Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin üyesi bir grup İYİ Parti’ye katıldı. AKP ve MHP’den istifa eden 100 kişinin İYİ Parti’ye katılımı nedeniyle bir tören düzenlendi.

ROZET TAKTILAR

Yunusemre İlçesi’ne bağlı Muradiye mahallesinde bir kafede, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, partiye katılan 100 kişinin parti rozetleri takıldı. Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan’ın ev sahipliğini yaptığı üye katılım törenine İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve milletvekili aday adayları katıldı.

“ALGI OPERASYONLARINA KARŞI HER GÜN DAHA DA BÜYÜYORUZ”

Üye katılım töreninde konuşan İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, partisinin Genel Başkanı Meral Akşenir’in altılı masadan ayrılmasından sonra partiden istifaların yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, tam tersine katılımların aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

İYİ Partili Akan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İYİ Parti milletimizin derdini, isteğini anlatan politikalarıyla her geçen gün hızla büyüyor. İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı olarak üye katılım törenlerimize ara vermeden devam ediyoruz. ‘İYİ Parti’den binlerce istifa var’ şeklindeki yalan yanlış algı operasyonlarına rağmen partimize teveccüh gösteren 100 kişiyi bugün İYİ Partimize kazandırdık. Genel Başkanımıza ve partimize güvenen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin İYİ olmasına yalnızca 2 ay kaldı”