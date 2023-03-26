AKP’den yeni strateji: Erdoğan’ın elini rahatlatmak için…

Bir TV kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim süreciyle ilgili açıklama yaptı:

(Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılması)

– Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmış olması sürpriz değildir. Cumhur İttifakı’nın ana omurgası yeniden büyük Türkiye ideali etrafında şekillenmiştir. ‘Yeniden büyük Türkiye’ kavramını da Türkiye siyasetine kazandıran Milli Görüş hareketi ve rahmetli Erbakan Hoca’dır. Eşyanın tabiatına uygun olan gerçekleşmiştir. Cumhur İttifakı’na önemli bir sinerji kazandıracağına, güçlü bir destek olacağına inanıyorum.

YENİLENME VE GENÇLEŞME İMKANI

(Milletvekili aday belirleme çalışmaları)

– Bu seçimin kritik kavramı itibardır. Bagajı, yükü olmayan, vatandaşlarımıza rahat tanıtılabilecek pırıl pırıl itibarlı insanların listemizde olması esas sorumluluğumuzdur. AK Parti’nin başardığı hususlardan biri değişim ve yenilenmedir. Genel eğilim üç dönem kuralının uygulanması yönünde. Cumhurbaşkanı’mızın hem elini rahatlatmak hem milletvekili seçmede daha rahat davranabilmesini temin etmek bakımından bu kuralın uygulanması partiye ciddi bir yenilenme ve gençleşme imkanı sağlayacaktır.

CANHIRAŞ MÜCADELE VERİLECEK

(Seçim nasıl sonuçlanacak, anket sonuçları ne diyor?)

– Objektif baktığımız zaman Türkiye’nin en zor seçimi. Sistemin doğası gereği yüzde 50+1 alınacağı için gerçekten çok canhıraş bir mücadele verilecek. Vatandaşlarımızın özellikle deprem sonrasındaki dönemde ‘bunu yaparsa Tayyip Erdoğan yapar’ kanaatinin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Çünkü karşı tarafta aday belli oldu ama bir hükümet kompozisyonu, bir iş yapma tarzının ortaya çıkması söz konusu değil. Yaptığımız son anketlerde de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önde olduğu görülüyor. (AA)