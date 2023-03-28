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28 Mart 2023
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AKP’li aday adayı Kılıçdaroğlu’na hediye verip Erdoğan’a destek istedi

Alaturka Online
Alaturka Online


Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret kapsamında Konya’ya gitti.

Kılıçdaroğlu, ilk olarak Konya’nın Ereğli ilçesinde Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Millet Buluşması programı kapsamında partililer ve vatandaşlarla bir aya geldi.

Kılıçdaroğlu, Millet Buluşması’nın ardından salondan ayrılmak üzereyken AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Ramazan Özçalık ile karşılaştı.

KENDİSİNE VE ERDOĞAN’A DESTEK İSTEDİ

AKP’li Özçalık, daha öncesinden hazırladığı hediyeyi Kemal Kılıçdaroğlu’na uzatıp kendini tanıttıktan 14 Mayıs seçimlerinde hem Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de kendisine destek istedi.

Özçalık, “Sayın Genel Başkanım, öncelikle Ereğli’ye hoş geldiniz diyorum. Ben AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olarak, Cumhurbaşkanımıza ve şahsıma destek bekliyorum ve bu hediyeyi size takdim ediyorum” dedi.

HEDİYEYİ ALMADI

Daha sonra Ramazan Özçalık, kameralara dönerek Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdi. Çekilen fotoğrafın ardından Özçalık’ın hediyesini kabul etmeyen Kılıçdaroğlu, diğer vatandaşlarla ilgilendi.

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