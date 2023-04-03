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3 Nisan 2023
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AKP’li aday adayı lisede propaganda yaptı

Alaturka Online
Alaturka Online

Aksaray AKP milletvekili aday adayı Hasan Dağ’ın Taşpınar Şehit Hatip Uçkun Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle toplantı yapması tepkilere neden oldu.

Twitter hesabında, ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafları paylaşan Dağ, “Mezun olduğum Taşpınar Lisesini ziyaret ederek genç kardeşlerimle buluştuk. Anılarımızı hatırlayıp dertleştik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini istedik. Türkiye yüzyılına gençlerin damga vuracağı konusunda anlaştık” dedi

“EVLERİNDE BOL BOL DUA ETSİNLER”

Duruma tepki gösteren CHP Aksaray milletvekili aday adayı Ali Abbas Ertürk, “Beğenmedikleri eski Türkiye’de bir gelenek vardı. Okula, camiye, kışlaya siyaset sokulmaz diye bir geleneğimiz vardı” diyerek şunları söyledi:

– Tayyip Erdoğan’a okulda öğrencileri toplayıp destek istemek ne demektir? Bunun izahını kendi mantığımda bulamıyorum. Bu tip olayları kabul etmiyoruz, edemeyiz ve bir kez daha söylüyorum okul müdürüne soruşturma açılıp açığa alınmalıdır. 45 gün bekletilmeksizin bugün gereği yapılsın.

– Bu arkadaşlarımız belki geldikleri konumu Sayın Cumhurbaşkanı’na borçlu olduğu için onu kendine minnettar hissediyor olabilirler, minnet duygularını bu şekilde gösteremezler. Gitsinler evlerinde bol bol dua etsinler. (ANKA)

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