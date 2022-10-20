AKP’li aday adayının şirketi, AKP’li belediyenin ihalesini aldı

İstanbul’da AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin düzenleyeceği sosyal yardım kampanyasında dağıtmak üzere mal almak için açtığı ihaleyi, AKP’den milletvekili aday adayı olan Rizeli iş insanı Hüseyin Memişoğlu ve ailesine ait şirket aldı. Şirket ihaleye tek başına girdi.

Özlem GÜVEMLİ

Arnavutköy Belediyesi, 21 Eylül günü sosyal yardım kampanyası kapsamında dağıtılmak üzere mal almak üzere pazarlık usulü ile ihaleye çıktı. İhaleye tek teklif sunuldu. 446 bin 500 TL’lik tek teklifin sahibi Gimaş Tedarik ve Dağıtım Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi kazandı.

Şirket, Rizeli iş insanı ve AKP‘den İzmir Milletvekili aday adayı olan Süleyman Memişoğlu ve ailesine ait. Şirket, AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin 2014 yılından beri düzenlediği yaklaşık 16.5 milyon liralık gıda ve içecek alımı ihalelerini de alması ile gündeme gelmişti.

2015 SEÇİMLERİNDE ADAY ADAYI OLDU

Memişoğlu ailesine ait olan Gimaş Tedarik’in ortaklarından Süleyman Memişoğlu, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AKP’den İzmir milletvekili aday adayı oldu. 1963 Rize doğumlu olan Memişoğlu, 1987 yılında İzmir’de ticaret hayatına atıldı. 1992 yılında kurulan aile şirketi Gimaş’ın 2001 yılında İzmir şubesini, 2010 yılında İstanbul Tuzla şubesini 2013 yılında Yunanistan Pire limanı şubesini, 2014 yılında Mersin ve İskenderun şubelerini faaliyete geçirdi.

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