AKP’li aday Cumhurbaşkanı’ndan ‘bakanlık’ isteyecek

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 8 gün kaldı. Seçimlere kısa bir sürenin kaldığı bu günlerde Elazığ’da AKP’den 1. sıra milletvekili adayı Erol Keleş, Elazığ’a bakanlık verilmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

“MASAYA YUMRUĞUMU KOYARIM, MASAYI İKİYE BÖLERİM”

Bir mahalle toplantısında vatandaşlara konuşan ve Elazığ’a bakanlık verilmesi için Cumhurbaşkanının karşısına çıkacağına belirten AKP’li Erol Keleş, “Burada güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı olarak 5-0 meclise gideceğiz. Ve ben söz veriyorum Cumhurbaşkanının karşısına çıkacağım başım dik alnım açık olarak, buraya bakanlığı isteyeceğim. Beni bilen bilir ben yeri geldiğinde masaya yumruğumu da koyarım, yumrukla da kalmam masayı ikiye de bölerim” ifadelerini kullandı.