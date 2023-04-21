65.6 F
Los Angeles
21 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemAKP’li adaydan vatandaşa: Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv

AKP’li adaydan vatandaşa: Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv

Alaturka Online
Alaturka Online

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala milletvekili adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Seçim çalışmalarında ise kimi adaylar seçmeni ikna etmek için ilginç yöntemlere başvuruyor.

ERDOĞAN VE KENDİSİNE OY İSTEDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü görevinden istifa ederek AKP’den Konya Milletvekili Adayı olan Mehmet Baykan, Konya şehir merkezinde bulunan Bedesten Çarşısı’nda bayram alışverişine çıkan vatandaşları ziyaret ederek, kendisi ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.

MOTOSİKLET BİNEREK “YOLU AÇIN” DİYE SESLENDİ

Baykan’ın vatandaş ziyaretinde ise yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı.

İlk olarak seçim çalışması yapacağı  bölgeye scooter ile gelen Baykan, oy vermeye ikna etmeye çalıştığı bir vatandaşa, “Sen oy vermezsen bir kişi eksiğiz, söz ver” dedi.

Bunun üzerine vatandaş ise, “Ama sende bana her konu da yardımcı olacaksın” yanıtını verdi.

Duran bir motosiklette binerek, yolda yürüyen kalabalığa “Yolu açın” diye seslenen Mehmet  Baykan, seçim broşüründe yer alan fotoğrafının birileri tarafından karalanmasına ise, “Kaş, göz yapmışlar. Tamam üç hilal olsun da kaşımızla niye oynuyorsun arkadaş?” ifadelerini kullandı.

“ÖV BENİ BİRAZ ÖV”

Üzerinde balon bulunan bir tezgahın arkasına geçerek, “Bebelere balon” diye bağırarak dikkatleri üzerine çekmeye çalışan AKP’li Baykan’a bir vatandaş, “Sen Konyaspor’da değil miydin abi?” diye sordu.

Baykan ise vatandaşın sorusuna ilginç bir yanıt verdi. AKP’li Mehmet Baykan, “Gençlik Spor Genel Müdürüydüm ben Ankara’da. İl değil abi genel genel, büyüt büyüt! Öv beni biraz öv” şeklinde yanıt verdi.

Gündem
Önceki haber
Bir gün önce eve gelen tamirciler, sabaha karşı kabusu yaşattı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,468BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,516TakipçilerTakip Et
7,698TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States