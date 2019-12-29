AKP’li adayı pişman eden anket

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, iş insanı Sinan Aygün’ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili gündeme getirdiği iddialara yönelik Twitter hesabında anket düzenledi. AKP’linin anketinden yüzde 88.6 oranında Mansur Yavaş’a destek çıktı.

YÜZDE 88.6 EVET

Saraç, ‘ankaraanket’ hastagiyle “Sinan Aygün’ün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki iddiaları dehşet verici. Mansur Yavaş’ın Ankara’ya hizmet edeceğini düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Bu soruya yüzde 88.6 oranında ‘Evet’ cevabı verilirken, yüzde 11.4 aksi yönde görüş bildirildi.

‘REİSTEN FENA FIRÇA YİYECEKSİN!’

Twitter kullanıcıları, AKP’li Saraç’ı eleştiri yağmuruna tuttu. “Kafasına göre takılsa da olur. Oyum @mansuryavas06’a siz belediyelerden uzak olun yeter” yorumunun yanı sıra, “Adam gibi adam Mansur Yavaş. Sen bu anketi de sileceksin. Reisten fena fırça yiyeceksin… Artık @Akparti mv adayı olma şansında kalmadı” gibi yorumlar da geldi.