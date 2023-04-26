AKP’li adayın Anıtkabir’e hakaret ettiği ortaya çıktı

14 Mayıs seçimlerinde AKP tarafından Ordu’da 2. sıra milletvekili adayı olarak gösterdiği İbrahim Ufuk Kaynak’ın Anıtkabir’e küfür ettiği paylaşımı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından 2016 yılında yaptığı paylaşımda Kaynak, “Türkiye 20 yüzyılı boşa geçirdi. Şartları biliyorum ama yine de uyku hali tüm 20’nci yüzyılı kapladı. Bana kimse 20 yüzyıl Türk mimarisi örneği diyebileceği tek eser gösteremez. Sivili askeri, dini mimar örneği tek Türk eseri yok. İnönü’nün Türkiye düşmanlığı sebebi ile Ankara’ya dikilen Anıtkabir ‘Kic’ bir yapı ve pis bir Yunan Tapınak benzetmesidir. (Mimari terim Kic, beşeri pic’in karşılığıdır)” diye yazdı.

TORUN, TEPKİ GÖSTERDİ

TORUN, TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşımında İnönü’ye Türkiye düşmanı diyen, Anıtkabir’i Yunan tapınağına benzetip hakaret eden Kaynak’a, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun tepki gösterdi.

Kaynak’a ‘hadsiz’ diyen Torun, “Anıtkabir’e küfreden bu hadsiz, AKP’nin Ordu Milletvekili adayı! Yazıklar olsun. ‘Yerli ve milliyiz’ diyenlerin gerçek yüzü budur! AKP bu adayı kendisine yakıştırabilir ama Ordu halkı bu ahlaksızlığı kabul etmez” ifadelerini kullandı.