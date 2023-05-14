59.2 F
Los Angeles
14 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemAKP’li adayın eşi başka birinin adına oy kullanmaya çalıştı

AKP’li adayın eşi başka birinin adına oy kullanmaya çalıştı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kırşehir’de oy kullanma sırasında ilginç bir olay yaşandı. AKP 1. sıra milletvekili adayı Necmettin Erkan’ın eşi Ö.B. Erkan, Ahi Evran İlkokulu’nda başka birinin adına oy kullanmak isterken tespit edildi.

Oy pusulası ve zarf ile kabine giden Erkan, mührü bastıktan sonra zarfı sandığa atmak isterken sandık kurulu başkanı müdahale etti. Ö.B. Erkan’ın başka biri adına kullandığı oyun sandığa atılmasına izin verilmedi. Yaşanan olay hakkında sandık başkanı tarafından tutanak tutuldu.

TUTATAK DÜZENLENDİ

Yaşanan bu durumla ilgili tutulan tutanağa, “14 Mayıs 2023 tarihli seçimlerde 1197 nolu sandıkta sehven, üyemiz A.Y. tarafından, listemizde ismi olmayan kişiye oy pusulası ve zarf verilmiş, kişi de kabinde oyunu kullanmış ama sandık başkanı olaya müdahale etmiş ve milletvekili adayı Necmettin Erkan’ın eşi olduğunu söyleyen kişiye oy kullandırılmamış, zarf ve oy pusulası masa üzerinde bekletilmiştir” yazıldı.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,491BeğenenlerBeğen
16,175TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,691TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States